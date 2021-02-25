عقوب يشارك في تدشين الموقع الإلكتروني لمستشفى الوحدة بدرنة

شارك وزير الصحة، سعد عقوب، في تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة مستشفى الوحدة بدرنة، بحضور مدير عام المستشفى، إبراهيم عزوز، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الأقسام.

وأكدت إدارة المستشفى أن الموقع أنشئ بناء على تعليمات وزير الصحة، كبوابة رسمية للصحة بمدينة درنة، بهدف التواصل والتعريف بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن، كما أنه سيكون حلقة التواصل الرسمية مع المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلاد.

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