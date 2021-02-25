شركة الكهرباء: إيني وفرت قطع غيار لمحطات الإنتاج الغازية بالمنطقة الغربية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن شركة إيني شمال إفريقيا وفرت عدة شحنات قطع غيار وفلاتر تخص محطات الإنتاج الغازية (مصراتة وجنوب طرابلس والزاوية) غرب ليبيا

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه بناء على مذكرة التفاهم بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الإيطالية بشأن التعاون وتقديم الدعم للشركة العامة للكهرباء، قامت شركة ايني شمال افريقيا بتوفير عدة شحنات قطع الغيار والفلاتر التي تخص بعض محطات الإنتاج الغازية (مصراتة وجنوب طرابلس والزاوية) وذلك في زمن قياسي .