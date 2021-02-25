المقدمي: نتوقع التسجيل في منظومة لقاح كورونا الأسبوع القادم

قال عضو اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، علي المقدمي، إنه من المتوقع البدء في التسجيل بمنظومة الراغبين في الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا بداية الأسبوع المقبل، متوقعا وصول اللقاح بعد أسبوع واحد من فتح المنظومة.

وأوضح المقدمي في تصريحات صحفية، أن الفئات المستهدفة من اللقاح وفق الأولوية ستكون للعاملين بالقطاع الصحي وكبار السن لتخفيف حدة المرض وتقليل نسبة الوفيات ثم لحاملي الأمراض المزمنة.

وتابع المقدمي أن هناك كمية كافية من المشغلات الخاصة بفيروس كورونا لسد العجز إلى حين توريد كميات أخرى.

وأضاف المقدمي أنه من المتوقع الإغلاق التام بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، مبينا أن ذلك متوقف على مدى التزام المواطنين.

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