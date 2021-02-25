«المنفي» خلال زيارته لجامعة طرابلس: الشباب لهم دور هام في تحقيق المصالحة الشاملة

زار رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، اليوم الخميس، جامعة طرابلس، حيث كان في استقبالهم رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات بالرئيس ونائبه لزيارتهم لإحدى منارات العلم في ليبيا وأكبرها وهي جامعة طرابلس.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي المنتخب، خلال كلمته، على الدور المهم لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة.

وأكد أهمية الاستعانة بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية.

وهنأ رئيس وأعضاء هيئة التدريس جامعة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ونائباه ورئيس الحكومة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.