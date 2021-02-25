الدبيبة يسلم عقيلة صالح التشكيلة الحكومية تمهيدًا لنيل الثقة من مجلس النواب

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية الجديدة، من رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، تمهيدا لجلسة نيل الثقة.

وذكرت المصادر أن الليبيين يترقبون خلال الساعات القادمة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامّة بنهاية العام الحالي.

وأضافت المصادر أن ذلك جاء قبل يوم من انتهاء الآجال المحددة للإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى الرأي العام والتي تنتهي غدا الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من مجلس النواب خلال 21 يوما، للبدء رسميا في ممارسة مهامها.

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