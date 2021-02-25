قائد إيريني: ليبيا الآن تمر بمرحلة حاسمة.. ونحن نراقب ما يحدث في البحر والبر والجو

ليبيا – قال قائد عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا الأدميرال فابيو أجوستيني إن العملية مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم يطلبه المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي وأطراف النزاع في ليبيا.

أجوستيني وفي مقابلة صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس، أوضح أن ليبيا الآن في مرحلة حاسمة ويوجد حكومة انتقالية ينبغي تشكيلها قريبًا، مضيفًا: “نحن نراقب ما يحدث في البحر والبر والجو”.

تابع أجوستيني: “مستعدون لأي نوع من الدعم يقرره لنا المجتمع الدولي وأطراف النزاع ودول الاتحاد الأوروبي.. نحن مستعدون”.

وحول تحقيق استقرار دائم في ليبيا، اعتبر أجوستيني أنه ما تزال هناك مشكلات كثيرة، ومنها على وجه التحديد وجود المرتزقة والقوات المسلحة غير المشروعة على الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية