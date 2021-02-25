«المنفي» يستقبل سفير الجزائر لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس.

ورحب رئيس المجلس، بالسفير الجزائري وثمن عاليا دور الجزائر في دعم نتائج الحوار بين الليبيين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، خلال اللقاء، على أهمية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية والاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية.

كما قدم السفير الجزائري، الشكر لرئيس المجلس ونائبه على حفاوة الاستقبال، مشددا على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبيين الشقيقين التي تربطهم أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة، مؤكدا رغبة الجزائر في المشاركة بالمصالحة الوطنية بين أبناء البلد الواحد.

وكان الدكتور محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، قد زارا اليوم الخميس، جامعة طرابلس، حيث كان في استقبالهم رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي المنتخب، خلال كلمته، على الدور المهم لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة.

وأكد أهمية الاستعانة بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية.