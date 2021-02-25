العبيدي: ليبيا لن تجازف بفتح حدودها مع تونس لكونها كانت أكبر مصدر للإرهاب باتجاهها

ليبيا – قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي إنّ تونس لم تعرف كيف تستغل موقعها الجيواستراتيجي في علاقتها بليبيا إلى حد الآن، الأمر الذي يمنعها من التموقع في السوق الليبية، بالإضافة إلى أنّها اشتهرت بسمعة سيئة الذكر، لكونها كانت أكبر مصدر للإرهاب باتجاه ليبيا، حسب تصريحه.

العبيدي وفي تصريح لراديو “موزاييك اف ام” التونسي اليوم الخميس، شدد على أنّ ليبيا التي تبحث عن الاستقرار حاليًا لن تجازف بفتح الحدود مع تونس المصدر الأشرس لأكثر الارهابيين الذين نشطوا في بؤر التوتر، حسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية