الحويج يترأس الاجتماع الثامن للجنة منح أذونات عمل مدارس الجاليات

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، بمكتب الوزارة في بنغازي، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بمنح أذونات العمل لمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية المقيمة بمدينة بنغازي.

وطمأن الحويج مديري المدارس على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسوية أوضاعهم وتبسيطها بما يتماشى مع القوانين المنظمة لعمل هذه المدارس في ليبيا، إضافة إلى تسوية وتصحيح أوضاع مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية، وأن تكون المسألة القانونية واضحة لكل المدارس والطلبة الليبيين، لافتا إلى ترحيبه بالمزيد من المدارس ولكن وفقا للقوانين واللوائح والضوابط.

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