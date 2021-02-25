عاجل // الدبيبة لم يقدم أسماء تشكيلته لعقيلة صالح بل اكتفى بتقديم شكل الحكومة وهيكلتها

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بأن رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، لم يقدم أسماء تشكيلته الحكومية لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشيرة إلى أنه اكتفى بتقديم شكل الحكومة وهيكلتها.

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