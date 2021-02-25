بلدية بني وليد تبحث مع نقابة المعلمين التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها

عقد بديوان المجلس البلدي بني وليد أمس اجتماع ضم عضو المجلس، ورئيس لجنة التنمية البشرية والتعليم والشباب، مبروكة خليفة، ورئيس وأعضاء نقابة المعلمين بالمدينة.

الاجتماع تناول جملة من المحاور من بينها، البرنامج العام لأنشطة النقابة خلال العام الحالي، والتحديات التي تواجه النقابة وتحول دون تفعيل مهامها على أكمل وجه وسبل معالجتها.

كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات وآليات التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والنقابة، بغية توفير ظروف العمل المناسبة للمعلم، والرقي بالعملية التعليمية بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا