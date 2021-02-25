معيتيق: أبارك للوسط الرياضي رفع الحظر عن الملاعب الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

بارك نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق للوسط الرياضي الليبي رفع الحظر عن الملاعب الليبية .

وقال معيتيق في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أبارك للوسط الرياضي الليبي خاصة والشعب الليبي عامة بمناسبة رفع الحظر عن الملاعب الليبية” مضيفا “كما أتمنى التوفيق لكافة المنتخبات والأندية الليبية وأن تكون هذه الخطوة أحد أسباب نجاحهم لتمثيل بأفضل صورة في مشاركتهم القارية والإقليمية”.

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وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية بعدم إستضافة المباريات الدولية على صعيد المنتخبات والأندية بشكل “جزئى”.