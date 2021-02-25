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الطبلقي: تقديم الدبيبة تشكيلته الحكومية لعقيلة صالح يعد تجاوزًا لمخرجات اجتماع صبراتة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبقلي أن تقديم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الحكومية لمجلس النواب في طبرق برئاسة عقيلة صالح يعد تجاوزًا لمخرجات اجتماع صبراتة.

الطبلقي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، قالت: إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يريدون منح الثقة للحكومة؛ عن طريق جلسة يترأسها عقيلة صالح، مضيفة أنهم سيحضرون الجلسة أينما تكون، لمنح الثقة للحكومة سواء برئاسة عقيلة أو نائبيه.

وفي ردها على إمكانية التوجه لمدينة سرت لحضور الجلسة بعد دعوة عقيلة لها أو انتظار رد لجنة 5+5 بالخصوص، أجابت الطبقلي: “نعم إذا كانت سرت جاهزة سنذهب لحضور الجلسة أينما تكون لأداء دورنا؛ لأن الوضع لا يحتمل التأجيل أو المماطلة التعطيل”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • خليك في حوشك ـ شوفوا تجاوزات ما يسمى النواب ووضعهم المالي ـ وضروري يكون هناك محاسب إداري لي هالمجلس ـ والبلديات الي تابع ليها أعضائه .انتهى

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  • ما اكثر من يغني وجناحه يرد عليه فيه من مازال ما وصلت اليه تعليمات السفير الامريكي لكل من يعتبر في نفسه عصو في برلمان ليبيا ضرورة الاجتماع موحدين وفي سرت لاعطاء الثقه لحكومة استيفاني – اردوغان لتستلم من حكومة ليّون

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