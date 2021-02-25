الطبلقي: تقديم الدبيبة تشكيلته الحكومية لعقيلة صالح يعد تجاوزًا لمخرجات اجتماع صبراتة

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبقلي أن تقديم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الحكومية لمجلس النواب في طبرق برئاسة عقيلة صالح يعد تجاوزًا لمخرجات اجتماع صبراتة.

الطبلقي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، قالت: إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يريدون منح الثقة للحكومة؛ عن طريق جلسة يترأسها عقيلة صالح، مضيفة أنهم سيحضرون الجلسة أينما تكون، لمنح الثقة للحكومة سواء برئاسة عقيلة أو نائبيه.

وفي ردها على إمكانية التوجه لمدينة سرت لحضور الجلسة بعد دعوة عقيلة لها أو انتظار رد لجنة 5+5 بالخصوص، أجابت الطبقلي: “نعم إذا كانت سرت جاهزة سنذهب لحضور الجلسة أينما تكون لأداء دورنا؛ لأن الوضع لا يحتمل التأجيل أو المماطلة التعطيل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية