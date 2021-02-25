«إيني» الإيطالية توفر قطع غيار لثلاث محطات كهرباء غرب ليبيا

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إن شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وفرت عدة شحنات قطع غيار وفلاتر «في زمن قياسي» لمحطات الإنتاج الغازية في مصراتة وجنوب طرابلس والزاوية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي «بناء على مذكرة التفاهم» الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية بشأن التعاون وتقديم الدعم للشركة العامة للكهرباء.

وأشادت الشركة العامة للكهرباء بشركة «إيني» شمال أفريقيا لحسن التعاون والمساهمة في توفير المعدات وقطع الغيار اللازمة وكل من ساهم في تذليل الصعاب لوصول كافة المعدات إلى المواقع المذكورة.

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