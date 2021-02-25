المنفي: نسعى لإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

قدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، شكره لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودهم الداعية والداعمة لبناء السلام في ليبيا، حيث أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وخلال مشاركته ورئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع مجموعة العمل السياسية، عبر تطبيق زوم، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس، أكد المنفي، أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.

وأعلن المنفي، أنه يسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي مع إفساح المجال للجنة 5+5 وتوفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

ولفت المنفي، إلى أن المجلس يسعى أيضا إلى إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال الزيارات التي قام بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب، معلنا عن أنه ستكون له زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهية وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح.

كما أكد المنفي أنه يعمل من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب وهو الوصول إلى عملية الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل وسنعمل على تذليل كل الصعاب سواء الأمنية والخدمية والفنية

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