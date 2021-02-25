مكافحة الهجرة تبحث مع مسؤولة أممية أوضاع المهاجرين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبدالحفيظ مع منسقة الشؤون الإنسانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جورجيت غانيون الجوانب الإنسانية ذات العلاقة بالمهاجرين غير الشرعيين خاصة فيما يتعلق بالفئات المستضعفة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المبروك قدم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بديوان الجهاز بالعاصمة طرابلس شرحاً وافياً عن الجوانب الإنسانية ذات العلاقة بالمهاجرين غير الشرعيين مؤكداً أن الفئات المستضعفة من المهاجرين تحظى بأولوية هامة حيث تم استحداث مركز متخصص يُعنى بهذه الفئات من نساء وأطفال وعائلات.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تطوير آلية التعامل بين الجهاز والمنظمات الدولية المعنية بشأن الدعم المقدم ومعالجة أوجه القصور لتتكامل أدوار الجميع.