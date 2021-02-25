بليحق: عقيلة صالح استلم تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها

أخبار ليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الخميس إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استلم اليوم تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها.

وكان رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة لمح باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال الدبيبة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “تويتر،” في وقت متأخر أمس الثلاثاء “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.

والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير.