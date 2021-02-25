الدبيبة يكشف تفاصيل حكومته الجديدة

عبد الحميد الدبيبة:
– راعينا في المناصب السيادية التوزيع العادل ما بين المناطق
– نشكر أعضاء لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ورئاسته وكل الدول التي تواصلت معنا وساعدتنا
– سنواصل دعم المصالحة الوطنية ودعم دول الجوار
– نأمل من مجلس النواب أن يقف معنا في اعتماد الحكومة والميزانية
– نطلب من وسائل الإعلام احترام جهود الحكومة للوصول إلى المصالحة الوطنية
– نريد تنمية حقيقية لليبيين حتى يستطيع أن يحصل على قوته
– هناك قرارات جريئة جدا لدعم المواطن والاقتصاد بعد الحصول على الثقة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك