الدبيبة يكشف تفاصيل حكومته الجديدة

عبد الحميد الدبيبة:

– راعينا في المناصب السيادية التوزيع العادل ما بين المناطق

– نشكر أعضاء لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ورئاسته وكل الدول التي تواصلت معنا وساعدتنا

– سنواصل دعم المصالحة الوطنية ودعم دول الجوار

– نأمل من مجلس النواب أن يقف معنا في اعتماد الحكومة والميزانية

– نطلب من وسائل الإعلام احترام جهود الحكومة للوصول إلى المصالحة الوطنية

– نريد تنمية حقيقية لليبيين حتى يستطيع أن يحصل على قوته

– هناك قرارات جريئة جدا لدعم المواطن والاقتصاد بعد الحصول على الثقة

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