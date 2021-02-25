ليبيا الان

الدبيبة يكشف تفاصيل حكومته الجديدة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبد الحميد الدبيبة:

–  راعينا في المناصب السيادية التوزيع العادل ما بين المناطق
– نشكر أعضاء لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ورئاسته وكل الدول التي تواصلت معنا وساعدتنا
– سنواصل دعم المصالحة الوطنية ودعم دول الجوار
– نأمل من مجلس النواب أن يقف معنا في اعتماد الحكومة والميزانية
– نطلب من وسائل الإعلام احترام جهود الحكومة للوصول إلى المصالحة الوطنية
– نريد تنمية حقيقية لليبيين حتى يستطيع أن يحصل على قوته
– هناك قرارات جريئة جدا لدعم المواطن والاقتصاد بعد الحصول على الثقة

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • من رئيس إدارة نادي رياضي لرئيس ادارة حكومة ..؟!!! مصراتة ..!!!!
    في ليبيين أكفاء منه وأصحاب كفاءات ومتعلمين مهندسين وأطباء ووطنيين واعبين وقادرين على تتسيير شئون الدولة ـ غير فكروه فشحنات الترمادول والفراولة لي يدخلوا فيهم للميناء فكل مبارة ـ
    فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية كلا لا تطعه وأسجد وأقترب , صدق الله العظيم

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  • ميناء مصراتة الترمادول ـ بالله من راقد الريح الي بجيب مخدرات تقدر ستين مليون دينار …!! -ريتها الحاويات كيف طلعت ..!!!
    youtube.com/watch?v=uq9WCpWDAbU
    youtube.com/watch?v=wPZ0a5YFWrs

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  • خطوات اردوغان في ليبيا كانت موفقه وهاهي قد اثمرت بالعائد الجيد علي تركيا فقد تمكن اردوغان من الوصول الي قلب الحكومه التي ستستلم من الحكومه السابقه فاردوغان استفاد من ليبيا فالحكومه الاولي كانت عميله لتركيا وهاهي الحكومه الثانيه ها هو اردوغان قد ساهم في تعيين حكومه ليبية الشكل ولكن في حقيقتها هي تركيه الهوي والولاء

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