إيقاف الدراسة بعد تسجيل إصابات بكورونا في مدارس سبها

قررت مراقبة تعليم سبها اليوم الخميس، إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين على خلفية تسجيل إصابات فيروس كورونا في بعض المدارس داخل نطاق المدينة.

وجاء قرار إيقاف الدراسة بناء على طلب لجنة جائحة كورونا وعميد بلدية سبها إبراهيم حامد الشاوش، الذي أكد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في بعض المدارس داخل نطاق البلدية.

وتشهد مدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي بصفة عامة تزايد في إصابات كورونا حيث سجلت 96 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين في ظل انعدام الإمكانيات الطبية ونقص الأكسجين في مركز العزل الوحيد.

وسبق أن أعلن المجلس البلدي سبها في العاشر من فبراير الجاري، فرض إغلاق جزئي حتى 13 من نفس الشهر، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.