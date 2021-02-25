عاجل // الدبيبة يطالب وسائل الإعلام الليبية بمراعاة الشأن الوطني واحترام الجهود الحالية

قال رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إنه يلتمس من وسائل الإعلام الليبية مراعاة الشأن الوطني واحترام الجهود الحالية.

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