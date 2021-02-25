عاجل // الدبيبة يطالب وسائل الإعلام الليبية بمراعاة الشأن الوطني واحترام الجهود الحالية

قال رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إنه يلتمس من وسائل الإعلام الليبية مراعاة الشأن الوطني واحترام الجهود الحالية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قال رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إنه يلتمس من وسائل الإعلام الليبية مراعاة الشأن الوطني واحترام الجهود الحالية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
خطوات اردوغان في ليبيا كانت موفقه وهاهي قد اثمرت بالعائد الجيد علي تركيا فقد تمكن اردوغان من الوصول الي قلب الحكومه التي ستستلم من الحكومه السابقه فاردوغان استفاد من ليبيا فالحكومه الاولي كانت عميله لتركيا وهاهي الحكومه الثانيه ها هو اردوغان قد ساهم في تعيين حكومه ليبيه شكلا وتركيه الهوي والولاء
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