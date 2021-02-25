الدبيبه: تلقينا 3000 سيرة ذاتية ووضعنا في اعتبارنا هذه الأبعاد عند اختيار الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أنه جرى اليوم الخميس إرسال مقترح ومعايير اختيار هكيلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق.

وقال الدبيبه في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمناسبة تسليم مقترح معايير ومنهجية اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية لقد وضعت في اعتباري الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.

وأضاف الدبيبه اعتمدنا التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح حيث خضنا في جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الإنتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفةمردفا بشكل أساسي اعتمدنا الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة.

وتابع الدبيبه أنه أثناء عملية التشاور تواصلنا مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع مشيرا إلى تلقي أكثر من3000 سيرة ذاتية من مرشحي مناصب المختلفة ودراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها.

ولفت الدبيبه إلى مراعاة التوزيع العادل بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور مضيفا نعي أن هناك استحقاقات كثيرة أمام الحكومة وأننا في سباق مع الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة، لذلك بدأنا حتى قبل تشكيل الحكومة عملية تواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة.

وأعرب عن ارتياحه بمدى التجانس الذي يجمع الحكومة بأعضاء المجلس الرئاسي، وهو تجانس وتناغم البلاد في أمس الحاجة إليه للحفاظ على حالة التوافق و الإستقرار مضيفا سيكون السلام شعارنا والمشاركة أسلوبنا، وازدهار المواطن وتحسين جودة الخدمات هدفنا وتحقيق التداول السلمي على السلطة من خلال دستور وانتخابات وجهتنا.