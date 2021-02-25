الحليق يكشف عن الأسباب الرئيسية لأزمة المياه الحاصلة بالبلاد

ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الشيخ السنوسي الحليق أن ليبيا شهدت استثمارات كبيرة في مجال المياه، خاصة في النهر الصناعي الذي صرف عليه أكثر من 45 مليار دينار، إلا أنه يعاني كثيرًا من عدم الصيانة لسنوات طوال، خاصة مع عدم توحيد إدارة البلاد وتقسيمها.

الحليق أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأحد إلى أن عدم استقرار الإدارة أدى لإهمال صيانة المشروع وتأمين الآبار وتأمين الخطوط الناقلة للمياه، وهي أسباب رئيسة لأزمة المياه، موضحًا أن الفساد الإداري بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي يعيق حل أزمة المياه.

وأضاف أن هناك خطة توسع في محطات تحلية البحر؛ لأن ليبيا تملك مسافة 1950 كيلو مترًا على البحر المتوسط، ما يجعل هناك إمكانية لإنشاء محطات تحلية بتكنولوجيا عالية يمكنها الاستمرار لمدد زمنية طويلة تصل إلى ستين عام.

وتابع أن هناك مناطق تعاني من عدم ووصول المياه إليها مثل طبرق والبيضاء، فخط الجبل كله لا توجد به مياه حتى في المرج، فهناك أزمة مياه بها وتحتاج إلى نظرة خاصة من الحكومة الجديدة، خاصة لهيكلية إدارة النهر الصناعي ودعم المشروع وحل المختنقات للشركة المسؤولة عن المياه في ليبيا.

الحليق بين أن هناك أبحاثًا عالمية عن طريق منظمة اليونسكو أكدت وجود كميات كبيرة من المياه في ليبيا بالصحراء صالحة للزراعة والاستعمال، والوضع في ليبيا بالنسبة للمياه جيد، مع وجود ساحل طويل على البحر المتوسط، ويمكن من خلالها استغلال مياه البحر في الزراعة، حيث يمكن استخدام محطات لتحلية المياه على الساحل من تحلية قرابة نصف مليون لتر مكعب من المياه يوميًا، وهي محطات كبيرة يوجد بعضها في السعودية ودول الخليج، داعيًا الحكومة لوضع استراتيجية لحل أزمة المياه في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية