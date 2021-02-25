المنفي :الرئاسي يحترم مخرجات مؤتمر برلين وخارطة ملتقى الحوار السياسي

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في اجتماع مع مجموعة العمل السياسية عبر تطبيق زوم اليوم بمدينة طرابلس، حيث أكد المنفي أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.

كما أكد المنفي أيضا على أن خطوات المجلس الرئاسي متسلسلة وفقا لمخرجات برلين، وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، ضمن سياق زمني معين ومهام محددة، لافتا إلى دور المجلس في تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي إلى جانب فسح المجال للجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، مطالبا البعثة الأممية بالاستمرار في دعم ومساندة الترتيبات العسكرية.

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