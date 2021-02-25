أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن لديه «أمل كبير ووعود بأن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية»، مؤكدا أنه أرسل صباح اليوم الخميس «مقترح ومعايير اختيار هكيلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح دبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في العاصمة طرابلس بمناسبة «تسليم مقترح معايير ومنهجية اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية» التي سيقوم باختيار أعضائها، مؤكدا أنه وضع في الاعتبار «الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات».

التشاور والحوار أساس إعداد مقترح تشكيل الحكومة

وتابع: «اعتمدنا التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح حيث خضنا في جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة». مبينا أنه اعتمد بشكل أساسي «الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة».

وذكر دبيبة أنه «تواصل مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع أثناء عملية التشاور»، واستقبل «أكثر من3000 سيرة ذاتية من مرشحي المناصب المختلفة وعكف على دراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها»، لمراعاة التوزيع العادل ما بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور.

استحقاقات حكومة الوحدة الوطنية

كما أكد أنه يعي أن هناك استحقاقات كثيرة أمام الحكومة وأنهم في سباق مع الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة، لذلك بدأ «حتى قبل تشكيل الحكومة» عملية تواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة.

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ارتياحه «بمدى التجانس» الذي يجمعه مع أعضاء المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، مؤكدا أنه «تجانس وتناغم نحن في أمس الحاجة إليها للحفاظ على حالة التوافق والاستقرار».

تعاون إيجابي من ممثلي مجلس النواب والدولة ولجنة الحوار

وأشاد دبيبة بالتعاون «الإيجابي» من جانب مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وكذلك أعضاء لجنة الحوار خلال مرحلة مشاورات إعداد مقترح هيكلية الحكومة، وكذلك «قادة وممثلي الدول الصديقة والشقيقة وكذلك ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على الدعم الذي أبدوه لمخرجات الحوار الليبي وعلى رأسهم الامين العام للأمم المتحدة والجهود التي قامت بها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا التي أشرفت على جولات الحوار الليبي».

وعبر دبيبة عن تقديره للشعب الليبي وترحيبه بتكليفه برئاسة الحكومة، متعهدا العمل بجد على تحقيق هذه الآمال والطموحات، موصيا ممثلي المؤسسات والقنوات الإعلامية بمراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد عند تناولهم للقضايا المختلفة وكذلك تجنب التركيز على نقاط الاختلاف والنزاع.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام تصريحاته «سيكون السلام شعارنا والمشاركة أسلوبنا، وازدهار المواطن وتحسين جودة الخدمات هدفنا وتحقيق التداول السلمي على السلطة من خلال دستور وانتخابات وجهتنا».

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