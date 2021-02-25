إصابة مواطن جراء انفجار جسم غريب في بنغازي

أخبار ليبيا 24

اًصيب مواطن من بنغازي، اليوم الخميس، بشظايا جراء انفجار جسم غريب مما أدى إلى بتر أصابع يده.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ أخبار ليبيا 24، “أن المواطن أحمد محمد المغربي، (53 عاما) عثر على جسم غريب أفنجر به مباشرة فور تفقده له”.

وأشارت البرغثي، “أن المغربي أصيب في اليد والرجل اليمنى، مما تسبب في بتر مقدمة أصابعه من يده اليمنى.”

وأوضحت البرغثي، أن المغربي يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وحالته الصحية مستقرة، مطالبة المواطنين بعدم لمس الأجسام الغربية، خصوصا في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات مسلحة.