الدبيبه يكشف مصير الاتفاقيات الموقعة مع تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن الاتفاقية البحرية مع تركيا لن تلغى وسيستر العمل بها.

وقال الدبيبه خلال مؤتمر صحفي أن العلاقة مع تركيا ستكون مميزة في إطار حسن التعاون مبينا أن الاتفاقية البحرية مع تركيا مهمة وسيستمر العمل بها فيما سيجري دراسة الاتفاقيات الأخرى والتعامل معها بشكل قانوني جيد.

وبين الدبيبه أن أعضاء مجلس النواب الذين التقاهم وعدوه بإعطاء الثقة للحكومة مضيفا “مستعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة”.

وفي إجابته عن سؤال حول أنصار النظام السابق قال إنه لا يمكن إقصاء النظام السابق من دخول حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الدبيبه أن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليل بسبب نقص الترشيحات مشددا على مواصلة دعم المصالحة الوطنية مبينا أن لجنة الحوار قامت بدور تاريخي لإنهاء الخلاف

وحول ملف الهجرة غير الشرعية أكد الدبيبه أن ليبيا غير قادرة وحدها على تحمل مشكلة الهجرة.

ولفت إلى أن الحكومة لا تريد فقط دفع المرتبات وإنما تريد تنمية حقيقية وهذه أهم أولوياتها مضيفا أنه بعد حصول الحكومة على الثقة ستكون هناك قرارات جريئة تدعم المواطن والاقتصاد مشددا على ضرورة وقف تهريب الوقود ووصول الدعم للمواطن.