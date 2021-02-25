ليبيا الان

الدبيبه يكشف مصير الاتفاقيات الموقعة مع تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن الاتفاقية البحرية مع تركيا لن تلغى وسيستر العمل بها.

وقال الدبيبه خلال مؤتمر صحفي أن العلاقة مع تركيا ستكون مميزة في إطار حسن التعاون مبينا أن الاتفاقية البحرية مع تركيا مهمة وسيستمر العمل بها فيما سيجري دراسة الاتفاقيات  الأخرى والتعامل معها بشكل قانوني جيد.

وبين الدبيبه أن أعضاء مجلس النواب الذين التقاهم وعدوه بإعطاء الثقة للحكومة مضيفا “مستعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة”.

وفي إجابته عن سؤال حول أنصار النظام السابق قال إنه لا يمكن إقصاء النظام السابق من دخول حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الدبيبه أن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليل بسبب نقص الترشيحات مشددا على مواصلة دعم المصالحة الوطنية مبينا أن لجنة الحوار قامت بدور تاريخي لإنهاء الخلاف 

وحول ملف الهجرة غير الشرعية أكد الدبيبه أن ليبيا غير قادرة وحدها على تحمل مشكلة الهجرة.

ولفت إلى أن الحكومة لا تريد فقط دفع المرتبات وإنما تريد تنمية حقيقية وهذه أهم أولوياتها مضيفا أنه بعد حصول الحكومة على الثقة ستكون هناك قرارات جريئة تدعم المواطن والاقتصاد مشددا على ضرورة وقف تهريب الوقود ووصول الدعم للمواطن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار اى اتفاقية بحربة انها من طرف واحد بصم عليها السراج دون موافقة المجلس الرئاسى ومجلس النواب ومخالفة للقانون الدولى وتدخل ليبيا فى صدام مع الاتحاد الافريقى فلا توجد حدود بحرية اصلا بين تركيا وليبيا بل مع اليونان ولن يقبل المجلس الرئاسى بصفته القائد الاعلى للجيش الوطنى دخول الاتراك للموانئ النفطية التى فشلوا فى دخولها عسكريا لتنفيذ وعد اردوغان باحتلالها فهل تقدمها له ياخائن هل تفعل مثلما فعل مرسى مع فطرائيل فليس من حقك تنفيذ اى اتفاق دون التصديق عليه من البرلمان كما ان الامن القومى والعسكرى من اختصاص المجلس الرئاسى وسيمنع اى سفينة تركيا من دخول المياه الاقليمية الليبية فهى خط احمر ليبى مصرى هل انت بهذا الغباء فى السياسة فاى سياسى مبتدأ سيقول انه سيتم عرض اى اتفاقيات على اليرلمان اما ان يصدق عليها فنعمل بها او يرفضها فنرفصها واتمنى ان يصدر فورا من رئاسة البرلمان بيان يؤكد ان الاتفاقيات بين السراج وتركيا باطلة دستوريا وعلى الحكومة ان تلتزم بالدستور وتحيل اى اتفافية للبرلمان الذى سيقر اى ميزانية بعد ذلك ويراقب عمل الحكومة وانسى خيانة السراج والا ترحل معه

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  • This is so SAD & will bring in NOTHING GOOD whatsoever.
    The ugly & “100% illegal, FALSE” contact ya new COWARD was assigned by six individuals where one of them was a true “SHERKESEE” or a true TURKISH CITIZEN, AlSaraaj
    A new coward & rotten Misratee ( 100% traces of Turkish DNA )
    Try to visit Benghazi ya coward

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