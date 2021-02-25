الدبيبة: تم تقديم مقترح بمعايير اختيار الحكومة للنواب وإعلان الرسمي في جلسة منح الثقة

طرابلس 25 فبراير 2021 (وال)- قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، إنه تم تقديم مقترحا بمعايير اختيار حكومة الوحدة لرئاسة مجلس النواب، وتشكيلة حكومة الوحدة ستُعلن في جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة.

وأضاف الدبيبة – خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس لإعلان تشكيلة حكومة الوحدة الليبية – أنه يسعى لتشكيل حكومة وحدة هدفها المصالحة الوطنية، وأنه مستعد للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

وأشار الدبيبة إلى أن كل مكونات الشعب الليبي ستكون ممثلة في حكومة الوحدة، وأن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليلا بسبب نقص الترشيحات، ولن يتم إقصاء النظام السابق من المشاركة في الحكومة.

وأوضح الدبيبة أنه يسعى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مشيرًا إلى أن أعضاء من مجلس النواب وعدوا بمنح الثقة للحكومة، خاصة بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لراغبين في دخول حكومة الوحدة.

وتابع الدبيبة: “نريد مصالحة حقيقية تنهي الخلاف الطويل بين الليبيين، خاصة وأن المرحلة التي تعيشها ليبيا صعبة ودقيقة، ولجنة الحوار قامت بدور تاريخي لإنهاء الخلاف، وراعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة”.

وبشأن مستقبل العلاقات مع دولة تركيا، قال الدبيبة إن العلاقة مع تركيا ستبنى على احترام السيادة، وأن الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا لن تلغى وستستمر الحكومة في تنفيذها. (وال- طرابلس) ر ت

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