طبرق.. خريجو أقسام الهندسة يعلنون الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتعيين

أعلن خريجو أقسام الهندسة النفطية والكيميائية والجيولوجيا والموارد الطبيعية بمدينة طبرق الدخول في اعتصام مفتوح من أجل تلبية مطالبهم بالتوظيف في قطاع النفط والغاز، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى تلبية حقوقهم المشروعة.

وطالب خريجو أقسام الهندسة في بيان لهم خلال الوقفة الاحتجاجية، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالعمل على تحقيق مطالبهم في أقرب وقت ممكن.

وأكد البيان أنهم تفاجأوا بعد سنوات من التعب في الدراسة بأنهم أصبحوا في خانة العاطلين عن العمل لعدة سنوات، مضيفا أنهم خاطبوا الجهات المسؤولة والمخولة بقطاع النفط والغاز وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط لتلبية مطالبهم بالتعيين والحصول على وظائف تتناسب مع مستوياتهم العلمية لكن دون جدوى.

وشدد البيان على أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تهتم بهم أو تحرك ساكنا بشأن مطالبهم، مؤكدا أن حق التعيين أصبح مكفولاً بالمحسوبية أو التوريث والمصالح الشخصية وغيرها من أمور الفساد الإداري.

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