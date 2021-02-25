الغويل: أول مرة أسمع أن شغل مناصب الوزراء بالسيّر الذاتية

في أول رد فعل له على إعلان عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحفي تفاصيل تسليمه تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب، انتقد حافظ الغويل، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة، تصريحات رئيس الحكومة المكلف، بشأن تلقيه 3 آلاف سيرة ذاتية لشغل مناصب وزراء ووكلاء الحكومة الجديدة.

كتب الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “ما عمرى سمعت بصراحه أن تعين الوزراء يتم عبر تقديم سير ذاتيه، الناس اللي عندها كفاءه ما تقدمش للمناصب، يجب البحث عنها و إقناعها بالانضمام” وفق تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحفي تفاصيل تسليمه تشكيلة الحكومة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.