عقيله صالح يستقبل وفدا مصريا رفيع المستوى لمتابعة الأوضاع على الساحة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً مصرياً رفيع المستوى، حيث بحث “صالح مع الوفد المصري مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا .

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، فإن عقيله صالح بحث خلال اللقاء، الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا وصولا لتسوية شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وكان المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، قد قال إن لديه 3 مهام أساسية سيعمل على معالجتها خلال الفترة الانتقالية، متمثلة في جائحة كورونا وأزمة الكهرباء والمصالحة الوطنية.

وأضاف “الدبيبة” خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ملامح تشكيلة الحكومة الجديدة، مساء اليوم الخميس، أنه تلقى ما يقرب 3 آلاف سيرة ذاتية خاصة بتشكيلة الحكومة، مؤكدة مراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاث في المناصب السيادية.

ولفت إلى أنه اخذ في الاعتبار المصاعب التي مر بها الشعب الليبي، متابعا:” اعتمدنا على التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري”.

وشدد على مواصلة دعم المصالحة الوطنية بين الليبيين وتشكيل لجان لحل الأزمات القائمة وعلى رأسها كورونا والكهرباء، لأن الشعب الليبي تحمل سنوات عجاف وتحمل بما فيه الكفاية من الأزمات، ونعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي.