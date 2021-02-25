نصية: هناك تدخل كبير لأعضاء المنتدى السياسي في تشكيل الحكومة

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كشف عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اليوم الخميس التدخل الكبير لأعضاء المنتدى السياسي في تشكيل الحكومة وتصرف البعض منهم بدلا عن رئيس الحكومة المكلف.

وأضاف نصية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”أكثر المتدخلين هم الذين قاموا بتزكية القائمة أثناء عملية تشكيل الحكومة، حتى أصبح مصطلح جماعة 17 يتردد كثيرًا ، وأصبح تسمية أعضاء الحكومة يتم عن طريقهم في عملية ابتزاز لا يمكن السكوت عنها”.

ويواصل عضو المجلس :”تصرف جماعة 17 أو من صوت للقائمة الفائزة يوحى كأن منتدى الحوار السياسي انقسم إلى حزبين وأن القائمة الفائزة يمثل أصحابها الحزب الفائز أو الحاكم”.

وأشار نصية إلى أن هذا الأمر يخرج عملية الحوار السياسي عن مسارها الصحيح ويقود إلى حالة من الاستقطاب الحاد وفساد التوافق نحن في غنى عنها.

وناشد عضو مجلس النواب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المكلف و كذلك رئيس الحكومة والمبعوث الأممي توجيه خطاب لمنتدى الحوار السياسي بأنه مكلف بإنتاج السلطة التنفيذية لكل الليبيين.

وشدد على ضرورة تدارك الأمر بسرعة وتوجيه خطاب واضح لا لبس فيه بأن مهمة أعضاء المنتدى السياسي انتهت بانتهاء انتخاب السلطة التنفيذية وعليهم العمل على باقي النقاط ولا دخل لهم بكيفية تشكيل الحكومة.

وقال نصية