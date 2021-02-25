هوف تتفقد الخدمات الصحية بمستشفى ابن سينا

أجرت ممثلة منظمة الصحة العالمية، إلزابيث هوف، جولة تفقدية في مستشفى ابن سينا في مدينة سرت، للاطلاع على وضع القطاع الصحي، ومستوى الخدمات التي يقدمها، ومدى تأثرها بظروف قلة المعدات والمستلزمات الطبية، في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل نطاق بلدية سرت.

هوف التقت خلال جولتها مدير المستشفى، علي الزرقاء، وعددا من رؤساء الأقسام الطبية والاختصاصيين، للوقوف على الصورة الكلية للخدمات المقدمة داخل أروقة المستشفى، ليتسنى لها عرض تقريرها للمنظمة الأممية وإقرار المساعدات حسب الأولويات العاجلة.

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