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«التوجيه المعنوي»: نسير قافلة ثقافية وترفيهية تستهدف جنودنا في 10 مارس المقبل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان لها، إنها تستعد لتسيير قافلة ثقافية أدبية وفنية وترفيهية”، تستهدف مراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة بمختلف صنوفا وجميع المناطق العسكرية.

وأضاف البيان الصادر، أن برنامج القافلة يأتي من أجل المحافظة على الروح المعنوية العالية لمنتسبي القوات المسلحة.

ولفت البيان إلى أن القافلة تعمل على تشجيع جنود القوات المسلحة للمشاركة في الأنشطة الأدبية والفكرية والثقافية، والتي تشرف عليها إدارة التوجيه المعنوي.

كما تعمل القافلة على إبراز المواهب وتشجيعها، ولفت البيان إلى أن فاعليات القافلة ستنطلق في 10 مارس المقبل.

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«التوجيه المعنوي» 10 مارس استهداف تسيير جنود قافلة ثقافية وترفيهية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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