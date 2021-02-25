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انطلاق اليوم العلمي الأول حول سرطان الرئة بالمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت الجمعية الليبية لمكافحة السرطان، بالتعاون مع المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة، اليوم العلمي الأول لعام ألفين وواحد وعشرين حول سرطان الرئة، تحت شعار، لا للتدخين.

اليوم العلمي الذي شارك فيه رئيس وأعضاء الجمعية الليبية لمكافحة السرطان، والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة، ولفيف من المهتمين، ناقش العديد من الورقات العلمية التي قدمها متخصصون في هذا المجال، تناولت عددا من الموضوعات الطبية ذات العلاقة بسرطان الرئة، بهدف تسليط الضوء على هذا النوع من السرطانات، والتوعية بمخاطر التدخين والاستهلاك المتزايد للتبغ.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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