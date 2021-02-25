أم العز الفارسي: مؤتمر رئيس الحكومة مخالف لخارطة الطريق ومخيب للآمال

في أول رد فعل لها على إعلان عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحفي تفاصيل تسليمه تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب، انتقدت أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، مؤتمر رئيس الحكومة المكلف، وقالت إنه يخالف خارطة الطريق، وفق قولها.

كتبت أم العز الفارسي على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الوطنية، سابق لأوانه ومخالفة صريحة لخارطة الطريق والتفافا عليها، والاسئلة فيها تجاوز لاختصاصات الحكومة؛ ومخيب لآمال الناس، وفيه مغازلة للإعلاميين، وأصدر أحكاما تعميمية وخاصة فيما يتعلق بالتشاور مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وهو مالم يحدث ، كما أنه لم يوضح العراقيل أمام أعطاء حكومته الثقة، غير أنه تقليد محمود ويدل علي الرغبة في إعلان المواقف إن تم التعامل بشفافية ووضوح” على حد قولها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحفي تفاصيل تسليمه تشكيلة الحكومة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.