مجموعة العمل السياسية تدعو «النواب» إلى الإسراع بعقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة

دعت مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مجلس النواب «إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة» التي يتوقع أن يقدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى المجلس خلال الأيام المقبلة، معلنة عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبانجازه المتمثل في اختيار سلطة تنفيذية جديدة موقتة وموحدة في الخامس من فبراير الجاري.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة مشتركة ضمت كل من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفق البيان الذي وزعته البعثة الأممية على وسائل الإعلام ونشرته عبر منصاتها الإعلامية فإن الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسي خصص «لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود». حيث استمع أعضاء المجموعة إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة.

وأعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عقب الاجتماع عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبانجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 فبراير الجاري، مشيرة إلى «الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل».

مجموعة العمل السياسي ترحب بالتزامات المعلنة من المنفي ودبيبة

وأشادت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي بالبيانات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة، و«التزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة»، معربة كذلك عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقتة٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي إنها أخذت علماً بعزم رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها. داعية «مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة».

مجموعة العمل السياسي تؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لتيسير تنفيذ خارطة الطريق

وأكدت الرئاسة المشتركة على «أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق. وبهدف الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر» المقبل. كما أقرت «بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي»

وشددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي في ختام البيان على «ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان/ القانون الدولي الإنساني»، معتبرة أن «التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة» وفق نص البيان.

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