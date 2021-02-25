مجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا تؤكد على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، أن الرئاسة المشتركة (الجزائر/ ألمانيا/ جامعة الدول العربية/ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) لمجموعة العمل السياسي بلجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عقدت اجتماعا لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن أعضاء المجموعة استمعوا إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وتابع البيان أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي أعربت عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبانجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 فبراير 2021، مشيرا إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وأوضح البيان أن الرئاسة المشتركة أشادت بالبيانات التي اصدرها رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة، معربة عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقت٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولفت البيان أن الرئاسة المشتركة أوضحت أنها على علم بعزم الدبيبة عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة المشتركة أكدت على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وأضاف البيان أن الرئاسة المشتركة أقرت بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي.

وأكد البيان أن الرئاسة المشتركة شددت على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني، مشيرة الى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.

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