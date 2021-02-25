امغيب: المحاصصة والترضية من أهم التحديات التى تواجه الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن عقد مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج أولاً إلى الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، مبينا أن مدينة سرت هي الأنسب.

وتابع امغيب في تصريح صحفي، أن هناك تحديات كبيرة تُواجه رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لتشكيل حكومته أبرزها المُحاصصة والترضية.

وأوضح امغيب أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة هو الأكثر قانونية وشرعية، مبينا أنه في حال عدم اجتماع مجلس النواب فإن منح الثقة يرجع للجنة الـ 75 لملتقي الحوار السياسي كما أعلنت البعثة الأممية في وقت سابق.

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