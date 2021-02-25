الصغير: عبد الحميد الدبيبة ألمح إلى عزم مجلس النواب دراسة قانونية الاتفاق مع تركيا

علق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على مؤتمر رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة بشأن إعلان تفاصيل تسليمه تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس.

كتب حسن الصغير قائلا: “أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي لدبيبة هو التمييز بين ترسيم الحدود البحرية وبين الاتفاقية الامنية والعسكرية مع أردوغان، الاولى كان واضح في الاستمرار بها والثانية علقها على شرط دراستها وقانونيتها، وذلك بالرغم من تساويهما في البطلان لعدم أهلية سيالة في التوقيع باسم ليبيا والاهم لرفضها وإلغاءها من مجلس النواب وهو ما تشترطه القوانين الليبية”.