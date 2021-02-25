تركيب عدة مضخات شفط على بعض النقاط بشبكة الصرف الصحي في سبها

شرعت المبادرة الليبية الانتقالية بسبها بتركيب عدة مضخات شفط على بعض النقاط بشبكة الصرف الصحي بمدينة سبها، وذلك بعد اتفاق توصلت إليه مع المجلس البلدي ومخاتير المحلات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، يتم خلاله تركيب ثماني مضخات للمساعدة في شفط المياه ومنع طفح الصرف الصحي في عدة نقاط منها حي المهدية الذي يضم عدة شوارع حيوية بالمدينة.
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قناة ليبيا
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