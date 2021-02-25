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انطلاق فعاليات ملتقى الفن التشكيلي الليبي بصبراتة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بمركب تليل السياحي بصبراتة فعاليات ملتقى الفن التشكيلي الليبي، بتنظيم مكتب الريادة بجامعة صبراتة، والذي يعد الأول من نوعه للمبتكرين والرواد في مجال الفن التشكيلي والأكاديميين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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