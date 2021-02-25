انطلاق فعاليات ملتقى الفن التشكيلي الليبي بصبراتة

انطلقت بمركب تليل السياحي بصبراتة فعاليات ملتقى الفن التشكيلي الليبي، بتنظيم مكتب الريادة بجامعة صبراتة، والذي يعد الأول من نوعه للمبتكرين والرواد في مجال الفن التشكيلي والأكاديميين.

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