العكروت عن تعهدات الدبيبة: سئمت من سماع الوعود طوال 68 عاماً

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين، على مؤتمر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المكلف بشأن إعلان تفاصيل تسليمه تشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس.

كتب العكروت: “لم أنتظر الساعة السابعة، ذلك لأنني اعرف انه لن يتم ذكر الأسماء التي وقع عليها الاختيار، وكنت متأكد من ذلك، كنت أعرف أن المؤتمر الصحفي أو الكلمة ستتطرق لأمور عامة في صياغة عامة في وعود عامة، سنقوم وسنفعل”.

وتابع “إذا عرفنا الاسماء يمكن ان نستنتج هل سيتم بالفعل تحقيق الامنيات ام لا ؟ ومادامت الاسماء لن تطرح، فلا أستطيع سماع الوعود . فقد سمعت على مدى 68 عاماً الوعود وهذا يكفي” وفق قوله.