المنفي يتلقى اتصالا هاتفيا من لودريان

تلقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، إتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وثمّن المنفي، الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم مخرجات الحوار الليبي في جنيف، استكمالًا للحوارات التي جرت في باريس 1 وباريس 2.

من جهته، هنأ لودريان، المنفي، بنيل ثقة الشعب الليبي بعد أن تم انتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، على دعم الجمهورية الفرنسية للمجلس الرئاسي والحكومة المنتخبة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف وتعهد بالتعاون معهما من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

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