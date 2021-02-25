الجيش الليبي ينظم برنامجا ثقافيا وفنيا وأدبيا في المناطق العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اليوم الخميس، أنها تعتزم إطلاق نشاطا ثقافيا وأدبيا وفنيا وترفيهيا في مراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة بمختلف صنوفها، وفي جميع المناطق العسكرية.

وقالت الإدارة في بيان، إنها سترسل قافلة لتلك المراكز من أجل المحافظة على الروح المعنوية العالية لمنتسبي القوات المسلحة وكذلك تشجيع جنود القوات المسلحة للمشاركة في المناشط الأدبية والفكرية والثقافية وإبراز المواهب وتشجيعها.

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، أن فعاليات القافلة الثقافية ستنطلق في العاشر من شهر مارس المقبل.