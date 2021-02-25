الدبيبة: اعتمدت على الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة

قال رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة إن لديه أملا كبيرا ووعودا بأن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معلنا أنه أرسل صباح اليوم الخميس مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في العاصمة طرابلس بمناسبة تسليم مقترح معايير ومنهجية اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية التي سيقوم باختيار أعضائها، أنه وضع في الاعتبار الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.

وشدد الدبيبة على أنه اعتمد التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح، حيث خاض في جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة، مبينا أنه اعتمد بشكل أساسي على الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة.

ولفت الدبيبة إلى أنه تواصل مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع أثناء عملية التشاور، واستقبل أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية من مرشحي المناصب المختلفة، وعكف على دراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها لمراعاة التوزيع العادل ما بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور.

كما أكد الدبيبة أنه يعي أن هناك استحقاقات كثيرة أمام الحكومة، وأنهم في سباق مع الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة، لذلك بدأ حتى قبل تشكيل الحكومة، عملية تواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة.

وأبدى الدبيبة ارتياحه بمدى التجانس الذي يجمعه مع أعضاء المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، مؤكدا أنه

تجانس وتناغم نحن في أمس الحاجة إليها للحفاظ على حالة التوافق والاستقرار.

كما أشاد الدبيبة بالتعاون الإيجابي من جانب مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، وكذلك أعضاء لجنة الحوار خلال مرحلة مشاورات إعداد مقترح هيكلية الحكومة، وكذلك قادة وممثلي الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على الدعم الذي أبدوه لمخرجات الحوار الليبي، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، والجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أشرفت على جولات الحوار الليبي.

وعبر دبيبة عن تقديره الشعب الليبي وترحيبه بتكليفه برئاسة الحكومة، متعهدا العمل بجد على تحقيق هذه الآمال والطموحات، موصيا ممثلي المؤسسات والقنوات الإعلامية بمراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد عند تناولهم القضايا المختلفة، وكذلك تجنب التركيز على نقاط الاختلاف والنزاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24