الصوصاع: لجنة نزع الألغام ستقدم تقريرها إلى اللجنة العسكرية المشتركة

أكد المدعي العسكري العام وعضو وفد الجيش باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، فرج الصوصاع، أن اللجنة الفنية الخاصة بعملية نزع الألغام ستقدم تقريرها أمام اللجنة العسكرية المشتركة اليوم الخميس.

وأضاف الصوصاع في تصريحات صحفية، أن اللجنة الفنية المُشكلة تقوم بعملها بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء.

من الجدير بالذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة”5+5″ قد أوضحت في وقت سابق، أن نزع الألغام من الطريق بين سرت ومصراتة والجفرة شرط أساسي قبل الشروع في فتح الطريق الساحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24