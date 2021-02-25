وزير الخارجية الفرنسي لـ”المنفي”: حريصون على دعم السلطة الجديدة في ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، فإنه جري خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وثمن “المنفي” عاليًا الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم مخرجات الحوار الليبي في جنيف والذي يعتبر استكمالًا للحوارات التي جرت في باريس 1 وباريس 2.

وبدوره، هنأ وزير الخارجية الفرنسي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، على نيل ثقة الشعب الليبي بعد أن تم انتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد الوزير، خلال الاتصال على دعم الجمهورية الفرنسية للمجلس الرئاسي والحكومة المنتخبة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف وتعهد بالتعاون معهما من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة.