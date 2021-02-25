لودريان يؤكد للمنفي دعم فرنسا للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية إن الاتصال الهاتفي بين المنفي ولودريان جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي «ثمن عاليًا الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم مخرجات الحوار الليبي في جنيف والذي يعتبر استكمالًا للحوارات التي جرت في باريس 1 وباريس 2».

وأشار المصدر إلى أن لودريان هنأ المنفي على «نيل ثقة الشعب الليبي بعد أن تم انتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية» من قبل ملتقى الحوار السياسي، مؤكدا «على دعم الجمهورية الفرنسية للمجلس الرئاسي والحكومة المنتخبة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف وتعهد بالتعاون معهما من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة».

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