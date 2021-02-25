الشركسي: أحد نائبي عقيلة صالح طالب الدبيبة بتعيينه رئيسا للمخابرات مقابل منح الثقة للحكومة

قال عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، إن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يمارسون نوعا من الابتزاز على الحكومة الجديدة مقابل عقد جلسة مكتملة النصاب.

وأضاف الشركسي في تصريحات صحفية، أن أحد نائبي رئيس مجلس النواب اشترط على رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، تعيينه رئيسا للمخابرات إذا أراد عقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأوضح الشركسي أنه طلب من الدبيبة تشكيل حكومة بها 13 وزيرا لأن هناك 13 دائرة انتخابية، مضيفا أن كل دائرة انتخابية تختار الأفضل، مشيرا إلى أن هذه الوزارات يشكلها الدبيبة بنفسه لتعمل خلال المدة الزمنية التي لا تتجاوز ثمانية أشهر موعد الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

وتابع الشركسي أن الحاضنة المحلية والحاضنة الدولية وملتقى الحوار السياسي يراقبون عن كثب للوصول إلى هذا التاريخ، مبينا أنه إذا تم تجاوز هذا التاريخ لن يستمر الدبيبة يوما واحدا والناس ستخرج عليه في الشارع، لافتا إلى أنه أخبر الدبيبة أنه من الأفضل أن يكون خروجه مشرفا أفضل من الطريقة التي سيخرج بها رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج الآن.

وكشف الشركسي أنه إذا جاء الدبيبة بحكومة مصغرة وتكنوقراط عددها لا يتجاوز الـ 15 وزيرا ويقدم ما يفيد أنه سيحافظ على الوصول لتاريخ 24 ديسمبر المقبل، من هذا المنطلق ستمنحه لجنة الحوار الثقة.

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