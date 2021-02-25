بونجيم: من المفترض أن تشكل الحكومة بالتشاور مع أعضاء لجنة الحوار

قال عضو ملتقى الحوار السياسي علي بونجيم، إنه من المفترض أن تشكل الحكومة بالتشاور مع أعضاء لجنة الحوار وتعتمد من مجلس النواب، ويجب ألّا تنتهي مهمة ملتقى الحوار عند تشكيل المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة إن لم تعتمد من النواب فستعتمد من لجنة الحوار.

أضاف بونجيم في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24”: “ثمّة نواب ضغطوا وأثّروا على رئيس الحكومة لتولي مناصب وزارية، تشكيل الحكومة تمّ عن طريق اختيار الأسماء المترشحة من دوائر النواب، وإن لم يعتمد مجلس النواب الحكومة، فإن ملتقى الحوار السياسي يمتلك كل الخيارات: منحها الثقة أو تغييرها أو رفضها”.

وتابع بونجيم: “إن ثبت أن الحكومة مكونة من 29 وزيرا و58 وكيلا، فقد شُكّلت لغرض الترضية، ويجب تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي من مجلس الأمن لكي تحصل على الحصانة الدولية” وفق قوله.